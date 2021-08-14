«Нижний Новгород» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России по футболу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Нижний Новгород» – «Уфа» в 4-м туре РПЛ.
Ставка: тотал меньше 1.5 гола за 2.50.
«Нижний Новгород» очень неожиданно начал этот чемпионат, набрав 7 очков в трёх турах. И это при том, что команде явно не хватает футболистов, заявка очень короткая. Но бьётся команда, ребята молодцы, проявляют характер. К сожалению, в матче со «Спартаком» потеряли из-за травмы Миладиновича. Он на долгий срок выбыл, по всей видимости. Надо стараться брать организацией, сплоченностью.
«Уфа» своим стартом точна недовольна — всего 1 очко взяли. Но был сложный календарь — ЦСКА, «Динамо», «Локомотив». И по игре однозначно «Уфа» никому не уступила. Везде были более-менее равные игры. Но очков мало. И в Нижний команда Стукалова едет за победой.
На мой взгляд, здесь «Нижний Новгород» будет действовать от обороны, ждать своего шанса. А «Уфа» будет нагнетать. Всё может решить один мяч. Забьет «Нижний» — «Уфе» будет трудно оборонительные редуты соперника пройти. Если поведёт «Уфа», то у нижегородцев вообще не будет шансов. Ставлю на тотал меньше 1.5 мяча".
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