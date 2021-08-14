«Ростов» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч 4-го тура РПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.87.

«Достаточно сложный матч для армейцев. Играют они всё хуже и хуже. В последнее время не очень понятно, как эта команда собирается играть дальше. В «Ростове» появился новый тренер. И не просто тренер, а Юрий Павлович Сёмин. Мне кажется, он готов играть с ЦСКА и готов играть как следует.



Исходить из результата в этом матче не совсем правильно. Гораздо лучше исходить из забитых мячей. Вряд ли ЦСКА забьёт много «Ростову», вряд ли «Ростов» забьёт много ЦСКА. Но голы должны быть и в ту, и в другую сторону. У ЦСКА есть проблемы в обороне, у «Ростова» тоже. «Обе забьют» с коэффициентом 1.87 мне видится самой лучшей ставкой на этот матч. Уверенность — 9 по 10-балльной системе».