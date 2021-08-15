«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» в рамках 4-го тура РПЛ.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 2.16.

«Российская Премьер-Лига дарит нам очень красивую вывеску. «Локомотив» и «Зенит» играют в Москве. Это повторение Суперкубка России, совсем недавно он был. Всё закончилось для железнодорожников печально, поражение 0:3. А теперь «Зенит» стал ещё сильнее. Клаудиньо и Малком возвращаются в «Зенит» с золотыми олимпийскими наградами. Они вполне могут сыграть в этой встрече, но на поле появятся не раньше второго тайма.



Что касается «Зенита», то вы знаете, что команда выигрывает. «Локомотив» теряет очки, но не смертельно. Надо сказать, что Николич как-то героически сражается с ситуацией, которая окружает его клуб. То, что ушёл Крыховяк, и то, что идут разговоры вокруг каждого из футболистов «Локо», не добавляет ему мыслей работе, но как мы видим, и не мешает получать результат.



Думаю, что тут будет обоюдная игра, причём очень весёлая. «Зенит» допускает у своих ворот очень многое. Это пока не чемпионский вариант, но график по набору очков пока чемпионский. Думаю, что в этой игре тотал больше 2.5 мяча и «обе забьют» должны сыграть».