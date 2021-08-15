«Локомотив» — «Зенит»: ставка Евгения Ловчева с коэффициентом 3.75 на матч РПЛ
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Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» – «Зенит».
Ставка: ничья за 3.75, обе команды забьют за 1.74.
"«Зениту» сейчас очень хорошо. Азмун, Ерохин прилично выглядят, постоянно забивают и создают опасные моменты. Команда находится в хорошем физическом состоянии. Она много забивает, не меньше трёх мячей вне зависимости от соперника.
Но «Локомотив» – это неуступчивая команда. Я был на игре в Питере, когда «Зенит» стал чемпионом в прошлом году. Он выиграл 6:1.
Но «Локомотив» в то время разваливался. Сейчас это немного другая команда. Там изменилось много футболистов. Ну и играть «Локомотив» будет на своём поле. Поэтому верю, что они не уступят".
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