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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Кирилла Дементьева на матч АПЛ

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Кирилла Дементьева на матч АПЛ
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Комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Тоттенхэм» откроет счёт за 2.75.

«Тоттенхэм» против «Манчестер Сити». Это, конечно, самый знаковый матч первого тура АПЛ. Особенно, учитывая историю Харри Кейна, который отказывается играть за «Тоттенхэм» и хочет, чтобы его отпустили в «Манчестер Сити» к Грилишу и прочим. Интрига тут сама собой нарисовалась.

Понятно, что у «Тоттенхэма» было турбулентное межсезонье. Новый тренер Нуну с новыми, но не совсем принципами игры, не совсем отличающимися от Жозе Моуринью. Но «Манчестер Сити» готов идти на штурм новых высот.

Понятно, что в этом матче чемпион Англии явный фаворит, но матч за Суперкубок показал, что ещё надо набирать форму.

Нуну — это тот человек, который может хорошо подготовить команду тактически. Дисциплина у «Тоттенхэма» будет на уровне. Думаю, что в этом матче можно будет рискнуть.

Например, в том, что первый гол на контратаке забьет Хон Мин Сон. Не важно, он или кто-то другой, но «Тоттенхэм».

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