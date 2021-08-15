«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».
Ставка: обе забьют за 1.89, победа «Ман Сити» за 1.65.
«Тоттехэм» вступает в сезон с амбициями. Но в непонятной ситуации относительно будущего Кейна. И с новым тренером. Мы видим, что команда преобразилась. Играет стабильно. Может быть, старт у португальского специалиста получится успешным.
Ну а Гвардиола традиционно является фаворитом любого турнира со своей командой. Хотя рана от поражения в финале Лиги чемпионов ещё не зажила, но, на мой взгляд, в этой игре надо брать две истории.
Мне кажется, что обе команды забьют. Мы пока в полной мере не понимаем, как будет выглядеть «Тоттенхэм» при новом коуче. Но мне кажется, что это будет более атакующая команда, чем в прошлом сезоне. Уверен в этом на 9 из 10.
Также я бы поставил на победу «Сити». Потому что предсезонные игры не должны очаровывать. «Манчестер» сбалансирован. Он более успешен и хорош в таких громких по вывеске матчах. На 7 из 10 уверен, что «Сити» победит».
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