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«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Испании

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Испании
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Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» – «Реал» Сосьедад.

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Первая игра в Ла Лиге для этих команд. Здесь очень хочется поставить на победу «Барсы» за 1.73 против «Сосьедада». Я бы, наверное, не рисковал. «Барселона» без Месси, мы совсем не представляем, что это за команда в официальных матчах и сможет ли «Барселона» переламывать сложные матчи в этом сезоне не благодаря Месси, а благодаря командному взаимодействию.

Как мне кажется, можно перестраховаться в этом матче и взять обе забьют за 1.60. Ставка действительно неплохая. Часто эти команды играют в результативный футбол. У «Реала» Сосьедада в последнее время очень добротные футболисты играют в атаке, а «Барселона» далеко не всегда выделялась стабильной обороной».

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