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«Краснодар» — «Арсенал»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

«Краснодар» — «Арсенал»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Краснодар» — «Арсенал».

Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 гола за 1.90.

«В прошлом году «Краснодар» выиграл 12 раз и пять матчей завершил вничью, что в итоге принесло 41 очко и 10-е место в турнирной таблице.

Кубанцы оставили поклонников без еврокубков. Старт нового первенства принёс успех с «Уралом», следом за чем последовало два фиаско.

30 туров привели «Арсенал» на 14-е место, в шаге от зоны вылета. Тула проиграла две дуэли и на старте нового розыгрыша РПЛ – «Локо» и «Рубину». 7 августа «пушкари» отобрали три очка у «Крыльев Советов».

В этом матче я отдам предпочтение хозяевам. Команда выше по классу, кроме того есть серьёзный состав, правда с ним пока не знают, что делать.

Ожидаю игру на встречных курсах, забитые мячи и успех южан за счёт мотивации и поддержки болельщиков. Моя ставка – победа «Краснодара» + тотал больше 1.5 гола».

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