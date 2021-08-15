«Краснодар» — «Арсенал»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Краснодар» — «Арсенал».
Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 гола за 1.90.
«В прошлом году «Краснодар» выиграл 12 раз и пять матчей завершил вничью, что в итоге принесло 41 очко и 10-е место в турнирной таблице.
Кубанцы оставили поклонников без еврокубков. Старт нового первенства принёс успех с «Уралом», следом за чем последовало два фиаско.
30 туров привели «Арсенал» на 14-е место, в шаге от зоны вылета. Тула проиграла две дуэли и на старте нового розыгрыша РПЛ – «Локо» и «Рубину». 7 августа «пушкари» отобрали три очка у «Крыльев Советов».
В этом матче я отдам предпочтение хозяевам. Команда выше по классу, кроме того есть серьёзный состав, правда с ним пока не знают, что делать.
Ожидаю игру на встречных курсах, забитые мячи и успех южан за счёт мотивации и поддержки болельщиков. Моя ставка – победа «Краснодара» + тотал больше 1.5 гола».
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