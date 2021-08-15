«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча АПЛ, где смотреть в прямом эфире

15 августа состоится матч первого тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет сервис «Okko Спорт».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ман Сити»: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 5.50. А ставки на ничью принимаются за 4.05.



Букмекеры считают, что матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.86, на пенальти — за 2.60, на удаление — за 4.50.