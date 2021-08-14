Даниил Медведев — Джон Иснер: прогноз Надежды Петровой на полуфинал турнира в Торонто

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Торонто Даниил Медведев — Джон Иснер.



Ставка: победа Медведева с форой (-1.5) за 1.82.

«Даниил Медведев провёл хороший поединок с Хубертом Хуркачем и доказал, что не зря является второй ракеткой мира на сегодняшний день. Проиграв первый сет, россиянин смог выровнять положение во втором, выиграв на тай-брейке, и повторил этот успех в заключительном отрезке партии, пройдя в полуфинал турнира.



Джон Иснер сломил в четвертьфинале сопротивление Гаэля Монфиса, выиграв первый сет на тай-брейке, а во втором взял подачу соперника и довёл партию до успешного завершения. Американец давно не доходил до полуфинальных состязаний такого уровня, в последний раз это было в 2018 году — ещё в пору своего наивысшего успеха, когда он был на восьмой позиции рейтинга.



Даниил отдал немало сил в матче с Хуркачем, но всем известны его выносливость и способность быстро восстанавливаться после сложных игр. На мой взгляд, 30-й номер рейтинга, которым является американец, не сможет навязать серьёзной конкуренции россиянину. Прошлый соперник нашего спортсмена был намного мощнее и опаснее. Я считаю, что Медведев без особого труда пройдёт в финал турнира и сделает это уверенно».