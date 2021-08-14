Даниил Медведев — Джон Иснер: прогноз Надежды Петровой на полуфинал турнира в Торонто

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Торонто Даниил Медведев — Джон Иснер.
Ставка: победа Медведева с форой (-1.5) за 1.82.
«Даниил Медведев провёл хороший поединок с Хубертом Хуркачем и доказал, что не зря является второй ракеткой мира на сегодняшний день. Проиграв первый сет, россиянин смог выровнять положение во втором, выиграв на тай-брейке, и повторил этот успех в заключительном отрезке партии, пройдя в полуфинал турнира.
Джон Иснер сломил в четвертьфинале сопротивление Гаэля Монфиса, выиграв первый сет на тай-брейке, а во втором взял подачу соперника и довёл партию до успешного завершения. Американец давно не доходил до полуфинальных состязаний такого уровня, в последний раз это было в 2018 году — ещё в пору своего наивысшего успеха, когда он был на восьмой позиции рейтинга.
Даниил отдал немало сил в матче с Хуркачем, но всем известны его выносливость и способность быстро восстанавливаться после сложных игр. На мой взгляд, 30-й номер рейтинга, которым является американец, не сможет навязать серьёзной конкуренции россиянину. Прошлый соперник нашего спортсмена был намного мощнее и опаснее. Я считаю, что Медведев без особого труда пройдёт в финал турнира и сделает это уверенно».
- 14 августа 2021
-
21:00
-
20:57
-
19:40
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:45
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:00
- 13 августа 2021
-
21:45
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00