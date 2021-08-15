«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России по футболу

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит».
Ставка: ничья за 3.74.
"«Локомотив» провёл минувший сезон хорошо. 30 туров принесли 17 побед и пять мирных исходов, что соответствует 56 очкам и бронзовым наградам.
Текущий турнир команда начинала с сегодняшним противником, которому проиграла в матче за Суперкубок. За три тура Премьер-Лиги красно-зелёные добились двух побед и в последнем туре разделили баллы с «Уфой».
У «Зенита» открытая серия из пяти побед. После успеха в Суперкубке чемпион выиграл три раза в РПЛ, одолел «Химки», «Ростов» и «Краснодар». Не могу не отметить, что Санкт-Петербург за три тура забил 10 мячей, при этом пропустил пять!
«Зенит» еле-еле обыграл «Краснодар», это подтверждает моё мнение о том, что турнирные показатели бывают обманчивы.
Игра пройдёт в Москве, где чемпиону всегда нелегко. Я считаю, что пришло время терять очки. Рискну и сделаю ставку на мирный исход".
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