«Севилья» — «Райо Вальекано»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» – «Райо Вальекано» в 1-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: «Севилья» забьёт 2-3 гола за 2.01.

«Севилья» в первом туре будет принимать возвращенца. «Райо» не бог весть как провёл подготовительный период. Да, были две победы. Выиграли у «Эспаньола», потом проиграли «Вальядолиду», затем по пенальти «Леганесу»…



«Севилья» же играла с соперниками посерьёзнее. Но в то же время обыграли «Лас-Пальмас», «Ковентри», затем сыграли вничью с «ПСЖ» и «Ромой». Жаркий матч был с римлянами. Последний товарищеский матч был отменён в последний момент — с «Астон Виллой».



Но «Севилья» в нынешнем виде, состоянии, играя с таким соперником, как «Райо», должна начинать с победы. Я, может быть, взял бы «индивидуальный тотал «Севильи» 2-3 гола в матче». Понятно, что вряд ли «Райо» будет раскрываться. Есть, правда, некоторые проблемы у «Севильи» — у де Йонга и Оливера Торреса. Но остальные в порядке. Но, может, дебютируют новички — Эрик Ламела тот же.



Думаю, для первой игры с таким соперником «2-3 гола «Севильи» в матче» хороший вариант».