«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании 15 августа

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад», который состоится 15 августа.



Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет за 2.37.

«Безусловно, это центральный матч первого тура в Примере. Я напомню, что «Реал Сосьедад» закончил прошлый сезон на пятом месте, сразу вслед за четвёркой лидеров. Состав у команды не изменился. Значит, футболисты сыграны, у них поставлена игра. Коллективу нужно было просто подготовиться к сезону. Потому что сборников, которые участвовали в Евро или в Кубке Америки, не так много (в отличие от «Барселоны»). Поэтому наверняка «Сосьедад» подходит к первому туру в хорошем состоянии.



Чего не скажешь о «Барселоне». Много футболистов, которые выступали за свои сборные. А самое главное, о чём говорит весь мир, — это потеря Месси. Теперь в клубе наступает новая эра. Команде придётся перестраиваться. На эту перестройку какое-то время уйдёт. Хотя в итоге «Барселона» всегда остаётся «Барселоной». Но конкретно в этом матче я думаю, что «Реал Сосьедад» не проиграет. Мой прогноз — Х2».