«Спартак» — «Урал»: кто выиграл, результат матча, какой счёт, кто забил

«Спартак» на своём поле обыграл «Урал» в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.



На 27-й минуте единственный мяч забил полузащитник красно-белых Роман Зобнин, оказавшийся самым расторопным после углового удара.



Ставки на победу «Спартака» принимались в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1450 рублей. Ничья оценивалась в 4.90, успех «Урала» — в 9.50.



На тотал меньше 2.5 гола давали 2.05, на тотал меньше 1.5 гола — 3.80. «Обе забьют — нет» шёл за 1.81, точный счёт 1:0 в пользу красно-белых — за 6.00.



Ставки на победу «Спартака» по итогам первого тайма и всего матча принимались за 2.00.