«Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» – «Крылья Советов» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и тотал меньше 3.5 гола за 2.24.
"«Рубин» одержал три победы подряд. Естественно, он будет фаворитом в этой встрече. «Крылья» после трёх туров не имеют очков. Но это всё на бумаге.
Я буду отталкиваться от того, что «Рубин» в четверг провёл 120 минут, потерпел очень обидное поражение. Это тяжело воспринять. Всё-таки казанцы были фаворитами, но так всё вышло.
«Крылья» это время отдыхали, восстанавливались, готовились. Три поражения на старте — тяжёлый груз. Но команда молодая, могла пытаться перестроиться. Думаю, удар по «Рубину» будет существенным. Всё-таки очень тяжёлое поражение от команды, которую у нас никто и не знал.
На мой взгляд, не по игре самарцы уступили во всех трёх матчах на старте. Сейчас наконец-то можно набрать очки. Поставлю на «Крылья» не проиграют при тотале меньше 3.5 мяча. Высокой результативности не будет. Казань устала. Самаре очень нужны очки, она будет опасаться. Уверенность в прогнозе на 8 из 10".
- 15 августа 2021
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:00
-
07:24
- 14 августа 2021
-
21:00
-
20:57
-
19:40
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:15