«Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» – «Крылья Советов» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и тотал меньше 3.5 гола за 2.24.

"«Рубин» одержал три победы подряд. Естественно, он будет фаворитом в этой встрече. «Крылья» после трёх туров не имеют очков. Но это всё на бумаге.



Я буду отталкиваться от того, что «Рубин» в четверг провёл 120 минут, потерпел очень обидное поражение. Это тяжело воспринять. Всё-таки казанцы были фаворитами, но так всё вышло.



«Крылья» это время отдыхали, восстанавливались, готовились. Три поражения на старте — тяжёлый груз. Но команда молодая, могла пытаться перестроиться. Думаю, удар по «Рубину» будет существенным. Всё-таки очень тяжёлое поражение от команды, которую у нас никто и не знал.



На мой взгляд, не по игре самарцы уступили во всех трёх матчах на старте. Сейчас наконец-то можно набрать очки. Поставлю на «Крылья» не проиграют при тотале меньше 3.5 мяча. Высокой результативности не будет. Казань устала. Самаре очень нужны очки, она будет опасаться. Уверенность в прогнозе на 8 из 10".