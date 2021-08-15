«Краснодар» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России по футболу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Арсенал» Тула в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.82.

«Неудачно стартовали обе команды. Но у «Краснодара» амбиции более серьёзные. Сейчас взяли Крыховяка, он добавит баланса. Команда Гончаренко обязана прибавлять. С «Зенитом» выглядели хорошо, немного не повезло. Здесь снова домашняя игра. И против «Химок» было явно сложнее, соперник здорово играет позиционно, всё перекрывает. С «Арсеналом» будет проще, потому что Тула старается сама создавать.



Здесь, на самом деле, не хочется долго анализировать. «Краснодар» по составу гораздо сильнее. «Арсенал» пока что в поисках своей игры. Дома немного повезло с «Крыльями», здесь будет гораздо более мощный оппонент. Поэтому советую «Краснодар» с форой (-1). Крыховяк вливается в коллектив, и это должно повлиять на результаты команды Гончаренко. Естественно, в положительную сторону».