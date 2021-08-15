«Краснодар» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России по футболу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Арсенал» Тула в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.82.
«Неудачно стартовали обе команды. Но у «Краснодара» амбиции более серьёзные. Сейчас взяли Крыховяка, он добавит баланса. Команда Гончаренко обязана прибавлять. С «Зенитом» выглядели хорошо, немного не повезло. Здесь снова домашняя игра. И против «Химок» было явно сложнее, соперник здорово играет позиционно, всё перекрывает. С «Арсеналом» будет проще, потому что Тула старается сама создавать.
Здесь, на самом деле, не хочется долго анализировать. «Краснодар» по составу гораздо сильнее. «Арсенал» пока что в поисках своей игры. Дома немного повезло с «Крыльями», здесь будет гораздо более мощный оппонент. Поэтому советую «Краснодар» с форой (-1). Крыховяк вливается в коллектив, и это должно повлиять на результаты команды Гончаренко. Естественно, в положительную сторону».
- 15 августа 2021
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:00
-
07:24
- 14 августа 2021
-
21:00
-
20:57
-
19:40
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
13:30