Даниил Медведев — Райлли Опелка: прогноз Надежды Петровой на финал турнира в Торонто

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Торонто Даниил Медведев – Райлли Опелка.
Ставка: победа Медведева с форой (-3) гейма за 1.48.
«Выход в финал американц Опелки (32-я ракетка мира) это, бесспорно, большая сенсация. Тем более, что в полуфинале он смог одолеть маститого грека Стефаноса Циципаса, 3-ю ракетку мира. Опелка отыграл практически без ошибок.
По личным встречам Даниил Медведев ведёт у своего сегодняшнего соперника — 3:1. В прошлом году американец сенсационно переиграл Медведева на турнире в Санкт-Петербурге. Там было как раз такое же покрытие, как тут. Оно хорошо подходит под стиль игры американца, он может полностью сконцентрироваться на подаче, на втором ударе.
Для Дани хорошо, что он с Иснером сыграл похожий матч, так что он хорошо подготовился к финалу. У Медведева больше козырей, в том числе и быстрое перемещение по корту. Американец этим похвастаться не может. С таким ростом ему непросто двигаться, он не особо поворотливый. Ставим на победу Медведева с форой (-3)».
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