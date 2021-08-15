«Марсель» — «Бордо»: прогноз Владислава Турова на матч чемпионата Франции

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч 2-го тура Лиги 1 «Марсель» — «Бордо».
Ставка: ИТБ «Марселя» 13.5 удара за 2.16.
«Марсель» заставил понервничать своих болельщиков в матче первого тура с «Монпелье», но всё-таки выиграл (3:2). Подопечные Сампаоли после провального первого тайма (0:2) во втором значительно прибавили в атакующих действиях, нанесли 14 ударов по воротам и забили 3 мяча. Очень здорово смотрелась связка Пайет — Ундер, которые на двоих нанесли 12 ударов! Оба здоровы и смогут сыграть.
Как и ожидал, у «Бордо» будут проблемы с результатами на старте сезона. «Жирондинцы» в первом туре на фоне новичка Лиги 1 смотрелись блекло. Особенно слабо смотрелась оборона, которая позволила «Клермону» нанести 19 ударов по воротам. У Петковича ещё очень много работы, и за столь короткое время проблемы не решить.
Первый домашний тур «Марселя» при поддержке домашних трибун. Наверняка хозяева постараются порадовать своих болельщиков результатом и яркой игрой в атаке. В этом сезоне от Сампаоли ожидают лучших результатов и борьбы за чемпионство. С учётом формы и возможностей команд, а также поддержки «Велодрома», «Марселю» вполне по силам пробить тотал ударов по воротам».
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