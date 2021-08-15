Медведев — Опелка: прогноз Владимира Чаплыгина на финал «Мастерса» в Торонто

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на финальный матч мужского «Мастерса» в Торонто Даниил Медведев — Райлли Опелка.

Ставка: победа Опелки по эйсам с нулевой форой за 1.60.

«В финале сойдутся два теннисиста, обладающие очень хорошей подачей. Просто один штампует эйсы со скорострельностью штурмовой винтовки, а другой – пулемёта. Но при этом у владельца штурмовой винтовки есть преимущество – у него в арсенале что-то вроде бронежилета в виде более классной игры на приёме чужой подачи. Попробуем разобраться, кто кого победит.



Смотрим статистику выступления на открытом харде за последний год. Даниил Медведев в среднем за гейм делает 0,8 эйса, а от своих соперников пропускает 0,29. Райлли Опелка в среднем за гейм выполняет 1,3 эйса, а от соперников получает 0,61 эйса за гейм. Выходит, что у российского теннисиста двукратный перевес в игре на приёме, а на своей подаче он отстаёт примерно на 60 процентов.

Если слепо доверять цифрам, то логичнее делать ставку на Даниила Медведева. Однако вчерашний матч Опелки с Циципасом показал, что даже самый крутой мастер приёма не способен справиться с подачами американца.



Между собой Опелка и Медведев играли четыре раза. Однако самый свежий матч на грунте я предлагаю не брать во внимание, так как на этом покрытии совсем другой отскок. А вот оставшиеся три матча (два на открытом харде и один на закрытом) нам говорят о том, что американец ни разу в них не проиграл по эйсам: две победы и одна ничья. Так что ставка на нулевую фору в пользу американца выглядит вполне логичной».