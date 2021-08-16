«Локомотив» — «Зенит»: обзор матча РПЛ, как сыграли, кто победил, авторы голов

В матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:1.
На 50-й минуте полузащитник Далер Кузяев получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Кузяев не успел к мячу и наступил на ногу Рифату Жемалетдинову.
На 85-й минуте Алексей Сутормин реализовал пенальти, назначенный за фол против Сердара Азмуна. Сутормин с пенальти пробил в нижний угол: Гильерме угадал, но до мяча не дотянулся. На 88-й минуте судья Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота «Зенита» за фол против Рифата Жемалетдинова. Фёдор Смолов реализовал 11-метровый удар, Михаил Кержаков прыгнул в другой угол.
Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.95: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3950 рублей. Успех «Зенита» оценивался в 1.82, победа «Локомотива» — в 5.50.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.20, «обе забьют» — за 1.69. На удаление давали 3.30, на пенальти — 2.35. Точный счёт 1:1 оценивался в 7.10.
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