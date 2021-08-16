«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: результат матча 15 августа, кто выиграл, какой счёт

В матче первого тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на своём поле обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.



Единственный гол забил Сон Хын Мин. На 55-й минуте кореец получил передачу на правом фланге, сместился в центр и нанёс обводящий удар в дальний угол ворот Эдерсона.



Ставки на победу «Тоттенхэма» принимались с коэффициентом 6.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 6500 рублей. Успех «Манчестер Сити» оценивался в 1.65, ничья — в 4.20.



Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.15, тотал меньше 1.5 гола — за 4.35. На «обе забьют — нет» давали 2.05, а на точный счёт 1:0 в пользу «Тоттенхэма» — 14.0. Коэффициент на то, что лондонцы не проиграют, составлял 2.30.