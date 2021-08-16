«Барселона» — «Реал Сосьедад»: результат матча, как сыграли, какой счёт, кто выиграл

В первом туре Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» на своём поле уверенно обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 4:2.
На 19-й минуте встречи новичок сине-гранатовых Мемфис Депай выполнил подачу со штрафного, которую успешно замкнул Жерар Пике. В конце первого тайма датчанин Мартин Брейтуэйт увеличил преимущество, а на 59-й минуте оформил дубль.
На 82-й минуте гости благодаря усилиям Хулена Лобете отыграли один мяч, а спустя всего три минуты и вовсе сократили отставание до минимума. На сей раз со штрафного отличился Микель Оярсабаль. В компенсированное время Серхи Роберто забил ещё один мяч в ворота «Реала Сосьедад» и установил окончательный счёт — 4:2.
Ставки на победу «Барселоны» принимались с коэффициентом 1.75: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1750 рублей. Ничья оценивалась в 4.30, успех «Реала Сосьедад» — в 5.60.
Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.74, тотал больше 5.5 гола — за 10.50, а «обе забьют» — за 1.75. На победу «Барселоны» с форой (-1.5) давали 1.65, на точный счёт 4:2 — 45.0.
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