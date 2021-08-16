«Сочи» — «Химки»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 4-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Сочи» — «Химки».
Ставка: ничья за 3.70.
«На уровне РПЛ клубы дважды сыграли вничью в прошлом сезоне. Думаю, и сейчас будет ничья. В «Сочи» царит разочарование после вылета из еврокубков, хотя победа над «Партизаном» в ответной встрече Лиги конференций была на расстоянии вытянутой руки.
Владимир Федотов, которого принято хвалить, на мой взгляд, завалил игру заменами лидеров и ожидаемо нарвался на конфликт с Юсуповым, который отказался пожать тренеру руку при замене. Понятно, что это эмоции, стороны выпустят пар и помирятся, но осадок остался, как в том анекдоте. В победу сочинцев над «Химками» я не верю. У подмосковного клуба тоже хватает проблем, я краем уха слышал про финансовые трудности (пока некритичные). При этом «Химки» забили во всех трёх своих матчах и создают много моментов, а «Сочи» лишь раз сумел не пропустить.
Мне непонятен перекос в коэффициентах: когда в такой ситуации можно поставить на гостей с плюсовой форой за 1.56, это просто подарок судьбы. В то, что морально и физически измотанные «Сочи» (проводят по два матча в неделю) выиграют, да ещё и больше чем в один мяч, я отказываюсь верить», — сказал Симонов.
- 16 августа 2021
-
11:00
-
10:00
-
08:47
-
07:39
-
07:23
- 15 августа 2021
-
20:36
-
19:47
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00