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«Сочи» — «Химки»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 4-го тура РПЛ

«Сочи» — «Химки»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 4-го тура РПЛ
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Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Сочи» — «Химки».

Ставка: ничья за 3.70.

«На уровне РПЛ клубы дважды сыграли вничью в прошлом сезоне. Думаю, и сейчас будет ничья. В «Сочи» царит разочарование после вылета из еврокубков, хотя победа над «Партизаном» в ответной встрече Лиги конференций была на расстоянии вытянутой руки.

Владимир Федотов, которого принято хвалить, на мой взгляд, завалил игру заменами лидеров и ожидаемо нарвался на конфликт с Юсуповым, который отказался пожать тренеру руку при замене. Понятно, что это эмоции, стороны выпустят пар и помирятся, но осадок остался, как в том анекдоте. В победу сочинцев над «Химками» я не верю. У подмосковного клуба тоже хватает проблем, я краем уха слышал про финансовые трудности (пока некритичные). При этом «Химки» забили во всех трёх своих матчах и создают много моментов, а «Сочи» лишь раз сумел не пропустить.

Мне непонятен перекос в коэффициентах: когда в такой ситуации можно поставить на гостей с плюсовой форой за 1.56, это просто подарок судьбы. В то, что морально и физически измотанные «Сочи» (проводят по два матча в неделю) выиграют, да ещё и больше чем в один мяч, я отказываюсь верить», — сказал Симонов.

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