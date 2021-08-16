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«Сочи» — «Химки»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ

«Сочи» — «Химки»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата России «Сочи» — «Химки».

Ставка: победа «Сочи» за 1.85.

«Леопарды» не смогли пройти дальше в Лиге конференций, хотя в ответной игре с «Партизаном» до последних минут всё складывалось благополучно. В Премьер-Лиге коллектив стартовал с сенсационного поражения от «Нижнего Новгорода» (0:1), зато потом взял две виктории.

На мой взгляд, сочинцы играют в очень симпатичный футбол и по итогам первенства в очередной раз могут оказаться высоко, тем более не нужно разрываться на несколько фронтов. Очень мне нравится подбор игроков, футбол и действия тренерского штаба, так что фавориты — хозяева.

Чёрно-красные уступили «Зениту» со счётом 1:3 в первой игре, зато потом смогли удивить «Краснодар» и победили с минимальным счётом 1:0. В результатах химчан была и ничья — 1:1 с «Ростовом» на своём поле. Таким образом, коллектив оказался на промежуточном 11-м месте.

Думаю, что у гостей шансов не очень много. Конечно, играют они крайне неуступчиво и явным андердогом не являются, однако сегодня попался крепкий противник», — сказал Павлюченко.

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