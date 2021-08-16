«Эльче» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на игру 1-го тура Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» — «Атлетик».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.62.



«Предположу, что много голов в этом матче не случится. Валенсийская жара не сулит высокой результативности, а в прошлом сезоне обе команды были весьма низовыми, и их очные встречи тоже не были богаты на голы — 1:0 в пользу «Атлетика» в Бильбао и 2:0 в пользу «Эльче» в Эльче.



Плюс у обеих команд есть потери в линии атаки. У басков дисквалифицирован Рауль Гарсия, а у «Эльче» не сыграет из-за травмы Пьятти.



Тут можно подумать о ставках на то, что «Атлетик» не проиграет при тотале меньше 2.5 или меньше 3.5 голов. Но на случай, если «Эльче» вдруг прорвёт при поддержке своих болельщиков, выберу более банальную ставку просто на тотал меньше 2.5 гола», — сказал Вишневский.