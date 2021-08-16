«Сочи» — «Химки»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата России

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Сочи» — «Химки».



Ставка: ничья за 3.60.



«В матче «Сочи» — «Химки» я почти уверен, что одна расстроенная команда будет играть с клубом, который набирает обороты. Поэтому в такой ситуации я бы предпочёл поставить на ничью.



Лобовая ничья в матче двух команд, которые сталкиваются с разным настроением: одни идут вверх, а другие приходят в себя после очень обидного поражения от «Партизана». Они немного притормозят. У Игоря Черевченко есть достаточное количество инструментов, чтобы противостоять такой команде», — сказал Нагучев.