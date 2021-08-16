«Вильярреал» — «Гранада»: прогноз Александра Вишневского на встречу Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Гранада».
Ставка: «Вильярреал» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.47.
«Вильярреал» не уступил в Суперкубке Европы лондонскому «Челси» по итогам 120 минут игры. И у команды Унаи Эмери было достаточно времени на восстановление, поскольку игра «подводников» с «Гранадой» состоится в понедельник. Будет очень интересно посмотреть на «Гранаду» под руководством нового тренера Роберта Морено, который был так хорош в сборной Испании.
Стоит также отметить, что за «Гранаду» теперь выступает колумбийский форвард Бакка, который четыре предыдущих сезона играл за «Вильярреал» и наверняка будет иметь реваншистские настроения. Не менее опасен в атаке «Гранады» другой колумбийский нападающий — Луис Суарес. Вполне допускаю, что «Гранада» забьёт. Но «Вильярреал», как минимум, не проиграет.
Выберу в этом матче аккуратную, но выглядящую надёжной ставку на 1Х и тотал больше 1.5 голов. Всего-то и нужно, что один гол «Вильярреала» и ещё один гол любой команды, — и ставка сыграла (если, конечно, тут не будет счёта 1:2 или ещё чего-то очень неожиданного). В прошлом сезоне «Гранада» пропустила больше всех голов в Примере, и в пяти из шести предсезонных товарищеских матчей «Гранада» тоже пропускала. Так что есть все шансы, что «Вильярреал» забьёт не меньше двух и обеспечит выигрыш этой ставки, то есть это ещё и подстраховка на случай счёта 1:1», — сказал Вишневский.
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