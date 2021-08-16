«Фонбет» и КХЛ продлили сотрудничество на три года

«Фонбет» и Континентальная хоккейная лига продлили соглашение о сотрудничестве на три года — до конца сезона-2024/2025. Букмекерская компания является официальным партнёром чемпионата КХЛ, восьмилетнее сотрудничество — начиная с 2017 года, когда был подписан первый договор — самое продолжительное в истории российского спорта и букмекерства.



Вместе с Континентальной хоккейной лигой «Фонбет» уже третий год реализует благотворительную акцию «Голевая передача», в рамках которой помогает детским школам по адаптивному хоккею. За время акции школы получили почти семь миллионов рублей. Напомним, что амбассадором «Голевой передачи» является олимпийский чемпион Алексей Ягудин.



«Наши многолетние деловые отношения с КХЛ уже давно выросли за рамки маркетингового контракта и спонсорства, — прокомментировал подписание соглашения генеральный директор «Фонбет» Александр Парамонов. — У нас есть общие цели и задачи, направленные на популяризацию такого значимого для страны вида спорта, как хоккей, которые помогает решать наше стратегическое долгосрочное партнёрство».



«Мы рады сотрудничеству с крупнейшей в СНГ букмекерской компанией и продлили контракт с «Фонбет» на три года. За время совместной работы нами реализовано много правильных и важных инициатив в хоккее, а коллеги стали партнёрами не только КХЛ, но и клубов. При титульном партнёрстве букмекера прошло яркое мероприятие Фонбет Неделя Звёзд Хоккея — 2020. Мы продлеваем контракт на три года заранее, ещё впереди целый год действия первого соглашения, что говорит о многом: мы уверены друг в друге и готовы идти вместе вперёд. Отдельно выражаю благодарность партнёру за взаимопонимание в вопросе снятия эксклюзива в букмекерской категории, а также за планы компании по расширению пула спонсируемых клубов. Уверен, что благодаря этому решению лига и клубы получат возможность дополнительной реализации своего коммерческого потенциала», — заявил вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.



«Сейчас у «Фонбет» заключены спонсорские соглашения с тремя клубами Континентальной хоккейной лиги. Это «Авангард», «Спартак» и «Барыс». Мы планируем расширить этот пул, и уже в следующем сезоне команд станет больше. Убеждены, что болельщики — главный актив любого клуба и лиги. «Фонбет» намерен активизировать работу с фан-базой команд КХЛ и вовлекать всё больше болельщиков в наши активности», — отметила директор «Фонбет» по маркетингу и международному развитию Алина Якиревич.