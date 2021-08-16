«Сочи» — «Химки»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ 16 августа

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» – «Химки».



Ставка: победа «Химок» с форой (0) за 3.70.



«Сочи» проведёт 8 матчей за 24 дня, это очень много. Южане будут уставшими после 120-минутного выездного матча против «Партизана», вероятно, тренер прибегнет к ротации состава. Ну а «Химки», как обычно, закроются, у них будет больше моментов, чем у хозяев. Ставлю на победу гостей с нулевой форой», — сказал Радимов.