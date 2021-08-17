«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч за Суперкубок Германии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» в рамках Суперкубка Германии.



Ставка: «Боруссия» не проиграет за 1.73.



«На повестке дня — Cуперкубок Германии. Как многие считают, матч достаточно выставочный, всерьёз к нему не относятся. Хотя, на мой взгляд, когда «Боруссия» и «Бавария» встречаются между собой, когда обе команды сменили тренеров, то никакой выставочности не будет.



Для Дортмунда очень важно показать себя реальным конкурентом «Баварии», показать себя командой, которая реально может с ней бороться. Для Наггельсмана после неудачного первого матча в чемпионате Германии невыигрыш во второй подряд встрече будет не то чтобы катастрофой, но некоторым неприятным событием.



Во-первых, мне кажется, что здесь стоит ждать большого количества забитых мячей. Всё-таки Суперкубок — это не официальный трофей, и команды не будут играть его, как обычный финал.



Во-вторых, я вижу хорошие шансы у «Боруссии», исходя из букмекерских коэффициентов. Ставка с коэффициентом 1.73 на то, что «Боруссия» не проиграет в основное время, видится абсолютно оптимальной.



Мне кажется, что «Боруссия» может и выиграть в основное время, не то чтобы не проиграть. Поэтому вот так вот и надо действовать», — сказал Андронов.