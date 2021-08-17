«Монако» — «Шахтёр»: прогноз Дмитрия Симонова на матч отбора Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Монако» — «Шахтер».



Ставка: обе забьют за 1.79.



«Монако» — «Шахтер». Букмекеры выставляют явным фаворитом команду из Франции. Допустим, можно поставить на проход «Монако» за 1,55, а на проход «Шахтера» — 2,55. Очень серьезный перекос коэффициентов в первый домашний для «Монако» матч.



Но, я считаю, что не все так просто в этой паре. Думаю, что шансы 50 на 50. Думаю, что «Шахтер» даст бой монегаскам. К тому же «Монако» находится не в лучшей форме, судя по чемпионату Франции. В двух стартовых турах удалось набрать всего 1 очко, плюс во всех стартовых матчах сезона «Монако» пропускает.



Да, в прошлом раунде чешский клуб удалось пройти, но вряд ли можно говорить, что соперник доставил серьезные проблемы «Монако». «Шахтер» — это совсем другой уровень. «Шахтер» имеет все шансы выбить «Монако» на пути к групповой стадии Лиги чемпионов.



Во-первых, я думаю, что обе команды забьют. «Шахтер» играет результативно. Много забивает, много пропускает. У «Монако» с обороной также не все в подряде. Коэффициент на обе забьют составляет 1,79.



Думаю, что у «Монако» даже дома не будет легкой прогулки. Я не исключают того, что «Шахтер» сумеет набрать очки во Франции, но, если «Монако» победит, то вряд ли с перевесом более чем в 1 мяч.



Мне кажется, привлекательным поставить на победу гостей с форой (+1) за 1,71. Таков мой выбор и моя ставка, а ваш выбор, как всегда за вами. Я желаю всем удачи», — сказал Симонов.