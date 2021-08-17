«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз Алексея Смирнова на игру за Суперкубок Германии

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч за суперкубок Германии «Боруссия» Дортмунд — «Бавария».



Ставка: ТБ 11.5 углового за 3.48.



«На мой выбор прогноза на эту встречу сильно повлиял первый тур Бундеслиги, в котором я отметил для себя плюсы и минусы обоих соперников. Желто-черные показали пример весьма бодрого футбола, при котором оппоненты чувствуют себя некомфортно и допускают ошибки под давлением. Правда, «Боруссия» традиционно не отличилась железобетонной обороной, но это компенсировалось взрывными контратаками.



Что касается мюнхенцев, то они провели с «Гладбахом» не очень качественную встречу. Атака по-прежнему действовала изобретательно, но казалось, что этого мало для того, чтобы пробить стену в виде Яна Зоммера более одного раза. Линия защиты «Баварии» и вовсе вздрагивала и ошибалась, создавая себе проблемы. За ничью чемпионы прошлого сезона должны благодарить судейскую бригаду, которая словно ослепла в двух эпизодах с нарушением правил на Маркусе Тюраме в штрафной площади.



Итак, я увидел прежний атакующий потенциал обеих сторон. Если же говорить об обороне, то для дортмундцев нормально дарить некоторую свободу противникам, а вот от баварцев неуверенность в центре защиты стала чем-то неожиданным. Вроде бы логично в такой ситуации ставить на голы, но нужно понимать, что игроки на поле будут изрядно мотивированы на битву за трофей. Вероятно, защитники обеих команд и не сыграют идеально, но точно будут бороться с горящими глазами под давлением двух мощнейших атак. Предположу, что здесь будет внушительное количество угловых ударов», — сказал Смирнов.