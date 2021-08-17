«Монако» — «Шахтёр»: ставка Максима Калиниченко на матч квалификации Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч квалификации Лиги чемпионов «Монако» — «Шахтёр».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.06.



«В первом матче квалификации Лиги чемпионов сойдутся «Монако» и «Шахтёр». Совсем не простой соперник попался дончанам. Но я считаю, что определённые шансы у украинцев в этой паре есть. Хотя и «монегаски» могут пройти в основной этап главного еврокубка.



«Шахтёр» сейчас находится в переходном состоянии – определенные вещи в клубе меняются. В прошлом сезоне дончане уступили «Динамо» Киеву борьбу за чемпионство. Это вызвало некоторые перемены, которые, судя по статистике, приносят результат. «Шахтер» в последнее время почти только побеждает. Он только пару раз не смог одержать победу в последних десяти встречах.

Противостоять «Шахтёру» в этом раунде квалификации будет «Монако», который в прошлом сезоне смог вернуть себе звание одного из «топов» французской Лиги 1. «Монегаски» финишировали в первой тройке, совсем немного отстав от «ПСЖ». В последних матчах команда, в которой играет Саша Головин, выступает нестабильно. В чемпионате она так и вовсе в двух турах сыграла вничью и проиграла, причём не с самыми сложными соперниками.



В этом матче не так просто угадать победителя. Это только их первая встреча в квалификации, всё будет решать ответная игра. В этом же матче соперники будут больше пристреливаться друг к другу. «Монако», который всё-таки является фаворитом в их паре, думаю, сыграет больше от обороны. «Шахтёр» славится своими атаками, так что «монегаски» в этом матче сыграют осторожно», — сказал Калиниченко.