«Боруссия» Дортмунд – «Бавария»: прогноз Романа Нагучева на матч Суперкубка Германии

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч за Суперкубок Германии «Боруссия» Дортмунд — «Бавария».



Ставка: индивидуальный тотал «Боруссии» больше 1.5 за 1.91.



«Боруссия» Дортмунд — «Бавария» на старте сезона — это, как правило, очень непредсказуемый матч, но зачастую с большим количеством голов. Так бывает, когда команды встречаются в суперкубке. В прошлом сезоне было 3:2. В других сезонах было и 4:2. В общем, всегда кто-то забивает много.



Очень много соблазнительных коэффициентов на результативный матч, на большие тоталы. «Боруссия» забьет больше двух мячей — дают больше двойки, а больше 2,5 вообще запредельный коэффициент.



Но я предпочитаю не рисковать. Думаю, что в этом матче «Боруссия» забьёт минимум два гола, поэтому стоит взять тотал больше 1,5. Холланд и Ройс вступают в сезон в очень хорошей форме. Коэффициент на это событие 1,91.



Можно также присмотреть и ставку на гол Холланда. То, как он разрывал оборону «Айнтрахта», — это просто потрясающее зрелище. «Бавария» в начале сезона еще не идеальна. Она показала, что не все еще своего у Наггельсмана.



Думаю, что Холланд наверняка забьет. Может забить и Ройс, но Холланд — вариант надежней. Рекомендую отталкиваться от «Боруссии» и взять тотал больше 1,5, если найдете где-то коэффициент на гол Холланда, то и его стоит взять», — сказал Нагучев.