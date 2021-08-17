«Монако» – «Шахтёр»: прогноз Ивана Млечного на встречу квалификации Лиги чемпионов

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Монако» — «Шахтёр».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.
«Наверное, этот матч является одним из самых интересных противостояний в данном этапе. И отчасти достаточно равным. Очень плохо стартанул «Монако» в чемпионате Франции, сыграв вничью с «Нантом» и проиграв «Лорьяну». Но очевидно, что на данном этапе все силы будут сконцентрированы именно на том, чтобы попасть в групповой этап. Мне кажется, что «Монако» будет пытаться обеспечить себе хороший задел перед ответной встречей. Потому, что игра в Украине будет действительно сложной. Французы играют в атакующий футбол, и в этой встрече у них будет возможность продолжить в него играть.
«Шахтер» хорош. Впрочем, как и обычно. Бразильская атака часто забивает. В предыдущей стадии они встречались с «Генком» и дважды переиграли бельгийцев со счетом 2:1. «Шахтер» вообще в последнее время очень часто играет матчи с верхом, и мне кажется, что стоит обратить внимание именно на это. У «Монако» есть проблемы в обороне, и атака «Шахтера» легко может этим пользоваться. Но так же и в обратную сторону, если даже «Генк» смог дважды забить им за два матча, то французы с этой задачей уж точно должны справляться.
В общем ожидаю голевой матч, поэтому прогнозирую тотал больше 2.5», — сказал Млечный.
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