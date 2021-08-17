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«Монако» — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов 17 августа

«Монако» — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов 17 августа
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Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Монако» — «Шахтёр» в заключительном раунде квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Монако» за 1.70.

«Шахтёр» играет последнюю стадию квалификации с «Монако». Думаю, этот матч вызовет большое внимание в России с учётом того, что за «Монако» играет Головин. Валерий Карпин обнародовал состав сборной и сказал, что в ближайшее время собирается поговорить с Головиным.

Для Донецка тоже важная история, потому что на кону большие деньги. В Лиге чемпионов просто за участие платят те деньги, к которым «Шахтёр» привык.

Думаю, на сегодняшний день возможности «Монако» представляются несколько большими. «Шахтёр» не слишком удачно стартовал в своём чемпионате. Присутствуют определённые проблемы в обороне.

Мне кажется, что в домашнем матче «Монако» вполне может рассчитывать на победу. Коэффициент очень хороший — 1.70. Думал, что будет что-то в районе 1.50. Поэтому за 1.70 чистую победу «Монако» надо ставить. Хорошей вам игры», — сказал Андронов.

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