«Монако» — «Шахтёр»: прогноз Дениса Наливайко на игру отбора Лиги чемпионов

Спортивный комментатор на Setanta Sports и «Телеспорте», специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Монако» — «Шахтёр».



Ставка: обе забьют за 1.81.



«Встречаются две команды, которые очень хотелось видеть в Лиге чемпионов, и очень жаль, что они играют друг с другом на этой стадии. Как вы могли понять из предыдущих моих последних прогнозов, я очень люблю линию «обе забьют». Мне вообще кажется, это очень футбольная ставка, когда ты ни за кого не болеешь, думаешь, что интрига будет до последнего и будут голы и в те, и в другие ворота. Здесь я бы взял такую ставку, благо коэффициент довольно высокий — 1.80.



Обе команды любят забивать. Разве что «Монако» в предыдущем туре проиграл «Лорьяну» (0:1), но до этого обыграл «Спарту» (2:0 и 3:1), сыграл вничью с «Нантом». Всё равно голы были. Ну а «Шахтёр» всё время забивает. Удалось (2:0) обыграть «Металлист», зафиксированы две победы с одинаковым счётом 2:1 над «Генком», и уступили «Александрии» (1:2). Поэтому мне кажется, что здесь играют две забивные и атакующие команды. Я возьму «обе команды забьют» за 1.81, а вы сами решайте, верить мне или нет», — сказал Наливайко.