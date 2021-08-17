«Боруссия» Д – «Бавария»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу за Суперкубок Германии
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Сегодня, 17 августа, в матче за Суперкубок Германии сыграют дортмундская «Боруссия» и «Бавария». Начало матча — в 21:30 мск. Ты можешь получить бесплатную ставку в размере 1000 рублей в Bettery!
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