«Монако» — «Шахтёр»: где покажут, во сколько начало матча, по какому каналу смотреть

17 августа состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Монако» — «Шахтёр» Донецк. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Монако»: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех «Шахтёра» оценён экспертами в 4.90. А ставки на ничью принимаются за 3.95.



Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Шахтёр» Донецк получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. А поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Пенальти идёт за 2.70, удаление — за 4.00, гол Александра Головина — за 4.50.