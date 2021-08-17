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«Монако» — «Шахтёр»: эксперты назвали фаворита матча Лиги чемпионов

«Монако» — «Шахтёр»: эксперты назвали фаворита матча Лиги чемпионов
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17 августа состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Монако» — «Шахтёр» Донецк. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Монако»: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех «Шахтёра» оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Шахтёр» Донецк получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Пенальти идёт за 2.70, удаление — за 4.00, гол Александра Головина — за 4.50.

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