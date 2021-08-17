«Боруссия» Д — «Бавария»: где покажут, во сколько начало, по какому каналу смотреть

17 августа состоится матч Суперкубка Германии «Боруссия Дортмунд» — «Бавария». Начало игры — в 21:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Баварии»: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех «Боруссии» оценён экспертами в 2.88. А ставки на ничью принимаются за 4.30.
Букмекеры считают, что матч «Боруссия Дортмунд» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. А поставить на «обе забьют» можно за 1.40.
Итоговая победа «Баварии» доступна за 1.82, а итоговая победа «Боруссии» — за 2.08.
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