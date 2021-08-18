«Бенфика» — ПСВ: прогноз Дениса Наливайко на матч отбора Лиги чемпионов

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» — ПСВ.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.98.



«Мы будем смотреть этот матч с мыслями, а что бы было, если бы «Спартак» каким-то чудом «Бенфику» прошёл. Скорее всего, было бы только тяжелее, так как ПСВ в этом сезоне — один из главных претендентов на победу в лиге Нидерландов. Они в матче за Суперкубок обыграли «Аякс» (4:0). При том, что после 2:0 Николас Тальяфико удалился, но два гола было забито, когда команды играли в равных составах. «Мидтьюлланн» обыграли с общим счётом 4:0, «Эраклес» в последнем туре обыграли (2:0). Команда действительно забивная.



«Бенфика» очень хорошо играла в обороне со «Спартаком». Второй матч не берём, так как «Спартак» практически ничего не создал. В первом матче шансы были, даже в первом тайме в Москве были моменты у «Спартака», но оборона отлично справлялась. Мне кажется, что в первом тайме «Бенфика» будет сдерживать натиск ПСВ, а вот второй тайм будет результативнее первого. Мне кажется, это и интересная ставка, и она мне кажется очень логичной. Вряд ли команды с самого начала встречи побегут забивать друг другу», — сказал Наливайко.