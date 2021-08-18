«Бенфика» – ПСВ: прогноз Романа Нагучева на матч квалификации Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Бенфика» – ПСВ.
Ставка: ТМ 3 за 1.56.
«Это довольно сложный матч. Потому что обе команды находятся в прекрасной форме. У них хороший атакующий подбор игроков. Я думаю, для такого идеально подходит ставка ТБ 2.5.
Но на самом деле это не совсем так. Потому что у «Бенфики» мы видим достаточно прагматичный футбол. Он достаточно рациональный. А ПСВ в гостях вряд ли будет очень сильно рисковать. Тем более против такой команды, как «Бенфика».
Поэтому я думаю, что надо ставить наоборот. Отталкиваться от того, что для обеих команд эта квалификация очень важна. Поэтому в первом матче будет не так много голов, как, может быть, будет во втором. Тем более правило выездного гола уже отменили. Поэтому мне видится интересным вариант ТМ 3», — сказал Нагучев.
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