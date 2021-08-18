«Бенфика» — ПСВ: прогноз Александра Вишневского на встречу Лиги чемпионов 18 августа

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» — ПСВ.



Ставка: победа «Бенфики» с форой (0) за 1.64.



«Бенфика» произвела очень мощное впечатление по матчам с «Спартаком». Жорже Жезуш прекрасно подготовил команду к сезону. Проблемой «Бенфики» на старте сезона была разве что фигура центрального нападающего из-за травмы Сеферовича в московской игре со «Спартаком». Но в состав лиссабонцев уже отлично влился украинский форвард Яремчук. Он организовал автогол «Спартака» в своем дебютном матче за «Бенфику», а затем забил гол и сделал голевую передачу в своей первой игре в португальском чемпионате.



Теперь на пути «Бенфики» к групповому этапу Лиги чемпионов стоит ПСВ, который тоже отлично начал сезон – пять побед в пяти официальных матчах сезона. Но с восстановившимся Сеферовичем и с быстро вписавшимся в команду Яремчуком «Бенфика» кажется мне явно более сильной командой, чем ПСВ, где рвёт и мечет матерый Гётце. Тем более что в пользу португальцев фактор своего поля. Поставлю в первом матче на «Бенфику» с форой (0).



Ну а учитывая традиционно атакующий стиль игры ПСВ и мощь голландцев в атаке, тут прекрасно выглядит и ставка на то, что «Бенфика» не проиграет при тотале больше 1,5 гола за весьма высокий для этой ставки коэффициент 1,76. Эта ставка сделает выигрышным счет 1:1 или 2:2.

С учётом отмены правила преимущества выездного гола хозяевам теперь не так важно сохранять свои ворота сухими. Лучше концентрироваться на том, чтобы забивать самим», — сказал Вишневский.