«Монако» — «Шахтёр»: результат матча, какой счёт, кто победил, как сыграл Головин

В первом матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов «Монако» проиграл донецкому «Шахтёру». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако) и завершилась со счётом 0:1.
На 19-й минуте встречи единственный мяч забил полузащитник «Шахтёра» Педриньо. Бразилец протащил мяч в штрафную, обыграв нескольких защитников, и пробил в нижний угол.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 60 минут, его заменил Софьян Диоп.
Ставки на победу «Шахтёра» принимались с коэффициентом 5.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 5500 рублей. Ничья оценивалась в 4.19, успех «Монако» — в 1.72.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.19, тотал меньше 1.5 гола — за 4.30, «обе забьют — нет» — за 2.15. На точный счёт 1:0 в пользу «горняков» давали 14.0.
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