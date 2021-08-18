«Боруссия» Д — «Бавария»: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

В матче за Суперкубок Германии дортмундская «Боруссия» принимала «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 41-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Через 8 минут форвард Томас Мюллер упрочил преимущество мюнхенской команды. Результативную передачу отдал Левандовски. На 64-й минуте нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс сократил отставание хозяев. На 74-й минуте Левандовски оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

Ставки на победу «Баварии» принимались с коэффициентом 2.30: выигрыш с 1000 составил бы 2300 рублей. Успех «Боруссии» оценивался в 3.10, ничья — в 4.40.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.34, тотал больше 3.5 мяча — за 1.84, «обе забьют» — за 1.32. На победу мюнхенцев с форой (-1.5) давали 3.67, на итоговый успех «Баварии» — 1.80, на точный счёт 3:1 в пользу гостей — 13.0.