«Трабзонспор» – «Рома»: прогноз Дениса Наливайко на матч Лиги конференций

Спортивный комментатор на Setanta Sports и «Телеспорте», специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч заключительного раунда квалификации Лиги конференций «Трабзонспор» – «Рома».



Ставка: обе забьют — нет за 2.00.



«Вообще если честно, не понимаю, зачем кому-то давать здесь прогнозы, помимо Эльвина Керимова, который про «Трабзонспор» знает абсолютно все. Поэтому давайте отталкиваться от «Ромы». Команда Жозе Моуриньо провела очень яркие товарищеские матчи, например «Бетису» проиграла со счетом 2:5. При этом три удаления было в этом матче, и все у «Ромы». Обыграли какую-то команду «Раджа Касабланка» со счетом 5:0, но мы эту игру особо не берем во внимание.



Мы берем во внимание тот факт, что очень много забивал Эльдор Шомуродов. На самом деле чисто по приколу можно поставить на гол Эльдора, но это для тех, кто ищет сверх азарта и кому не жалко свои 100, 200 или же 300 рублей. Если искать более-менее логичную ставку, то обе не забьют за два. Я не верю, что «Трабзонспор» забьет «Роме», которая закроется, как и все команды Жозе Моуриньо. У «Трабзона» попросту нет таких футболистов, которые могут вскрывать вот такой «европейский», «классный» автобус, мне так кажется. Хотя Эльвин Керимов мог бы со мной поспорить», — сказал Наливайко.