«Шахтёр» – «Маккаби»: прогноз Юрия Шуканова на игру отбора Лиги конференций

Бывший игрок «Маккаби», «Кайрата» и национальной сборной Беларуси, экс-наставник минского «Динамо» и молодежной сборной Беларуси Юрий Шуканов дал прогноз на матч плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Маккаби».



Ставка: победа «Маккаби» за 1.89.



«Маккаби», являясь представителем более сильного чемпионата, практически сохранил состав после успешного сезона-2020/21. Команда заняла 2-е место в турнире, победила в Кубке Израиля, вышла из группы в Лиге Европы.



«Шахтер» же после 4-го места в предыдущем чемпионате Казахстана претерпел серьезные изменения. Сменил главного тренера после пяти поражений кряду, и как следствие – 11-е место в текущем турнире. Все основания считать фаворитом данной пары «Маккаби».



С физиологической точки зрения «двигательные программы», сформированные в определенных условиях, могут быть качественно реализованы только в таких же условиях. Поэтому, безусловно, искусственный газон «Астана Арены», отличающийся от естественного своими физическими свойствами, окажет негативное влияние на точность действий футболистов «Маккаби».



Превосходство израильской команды – игра в атаке. Успешно выступая в Лиге Европы-2020/21, забивая достаточно много и уверенно набирая очки на выезде, уступив только в одном матч из шести, команда сформировала необходимый для победы психологический фон.



Преимущество карагандинцев должно быть в «специальной работоспособности» — в способности действовать точно с максимальной и субмаксимальной мощностью как можно чаще и на протяжении 90+ минут. В этой связи «Шахтер» должен заставить соперника бегать. Логично использовать высокий прессинг, агрессивные действия в отборе в средней линии и быстрые атаки.



Подводя итог, предположу, что «Маккаби» победит в Нур-Султане и по итогам двух матчей пройдет дальше. Однако замечу, что «Шахтер» — это команда с характером! Буду рад, если мой прогноз сбудется с точностью до наоборот», — сказал Шуканов.