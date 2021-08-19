«Шахтёр» – «Маккаби»: ставка Алексея Косолапова на матч квалификации Лиги конференций

Бывший игрок национальной сборной России, московских «Спартака» и «Локомотива», казахстанских «Тобола», «Жениса» и «Актобе», а также израильского «Маккаби» из Тель-Авива Алексей Косолапов дал прогноз на матч плей-офф квалификации Лиги Конференций УЕФА «Шахтер» – «Маккаби».



Ставка: ничья за 3.30.



«На данный момент шансы команд 50 на 50, явного фаворита нет. Не видел последних игр «Маккаби», но смотрел матчи «Шахтера». Два раунда квалификации горняки вытащили за счет послематчевых серий пенальти.



«Маккаби» свои встречи на выезде завершал вничью, но дома одерживал победу. В Тель-Авиве карагандинцам придется очень сложно из-за погодных условий. Ну, а здесь гостям немножко неудобства будет доставлять синтетический ковер. Может быть, они специально для этого тренировались на синтетике.



Для того, чтобы пройти в итоге «Маккаби», нужно одолевать своего соперника обязательно. Побеждать дома, в первую очередь. Пусть «Шахтер» и играет в Нур-Султане, этот поединок для него домашний, единственное преимущество карагандинцев.



Как закончится встреча, предположить тяжело. В первой игре послематчевых пенальти не будет, поэтому «Шахтеру» надо как минимум один мяч забить, чтобы ехать с каким-то заделом на ответное противостояние.



Думаю, будет ничья. А по сумме двух встреч, мне кажется, дальше пройдет «Маккаби», потому что «Шахтеру» в Тель-Авиве будет тяжело, в первую очередь, из-за погодных условий: очень высокая влажность, температура. В Казахстане тоже жара, но климат сухой», — сказал Косолапов.