«Фола» — «Кайрат»: прогноз Чумы Анене на матч Лиги конференций 19 августа

Бывший форвард российского «Амкара» и казахстанского «Кайрата» Чума Анене дал прогноз на матч плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА «Фола» — «Кайрат».
Ставка: победа «Кайрата» за 2.02.
«Никогда не видел «Фолу» в деле, поэтому не могу высказать своё мнение конкретно о её игре. Думаю, «Кайрат» в этой еврокубковой паре является фаворитом. Но казахстанской команде обязательно нужно будет учитывать оппозицию, с которой ей предстоит столкнуться.
Гости смогут приспособиться к этому сопернику. Я был очень сильно удивлён, что они уступили дорогу в квалификации Лиги Европы армянскому «Алашкерту», поскольку на бумаге выглядели определённо лучше своего соперника.
«Кайрату» есть, конечно, смысл постараться обеспечить себе в Люксембурге превосходство, необходимое для выхода в следующий раунд еврокубка. Ни одна игра в континентальных клубных турнирах не бывает лёгкой.
И все же верю, что у кайратовцев имеется преимущество перед их оппонентами. Думаю, «Кайрат» сможет обыграть «Фолу» на выезде со счётом 2:1», — сказал Анене.
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